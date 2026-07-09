Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mädchen auf Spielplatz im Vorderen Westen von Hund gebissen: Polizei erbittet Hinweise auf Hundehalterin

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Mittwoch soll ein zehnjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in der Dingelstedtstraße in Kassel von einem Hund gebissen worden sein und dabei leicht verletzt worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Hundehalterin geben können.

Auf dem Spielplatz habe sich das Kind alleine gegen 18 Uhr im Bereich der dortigen Schaukel aufgehalten, als ein unangeleinter Hund auf sie zukam und in den Hüftbereich biss, so das Kind. Die unbekannte Besitzerin des Hundes entfernte sich unmittelbar nach dem Biss von dem Spielplatz, ohne sich nach dem Befinden des weinenden Mädchens zu erkundigen. Nach Angaben der Zehnjährigen soll sie lediglich erwähnt haben, dass der Hund nicht ihrer sei, sondern sie ihn nur ausführe. Bei dem Hund soll es sich um eine schwarze französische Bulldogge mit weißem Brustfell und weißen Pfoten handeln. Die Frau habe braun-blonde Haare mit grauem Ansatz gehabt. Die Zehnjährige, die nach dem Biss nach Hause lief und sich ihren Eltern anvertraute, erlitt glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen, musste aber trotzdem ärztlich versorgt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und gegebenenfalls Hinweise zur Hundebesitzerin geben können, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/ 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell