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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Augsburg (ots)

Dillingen - Im Zeitraum von Mittwoch (05.08.2026) bis Donnerstag (06.08.2026) ereignete sich am Bahnhof in Dillingen ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 00.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein dort abgestelltes, grünes Pedelec der Marke Bulls. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen dem Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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