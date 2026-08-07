Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Fahrrad - Eigentümer gesucht

Augsburg (ots)

Dillingen - Im Zeitraum von Mittwoch (05.08.2026) bis Donnerstag (06.08.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein blaues Fahrrad in der Kapuzinerstraße. Gegen 08.00 Uhr meldete eine unbeteiligte Zeugin der Polizei Dillingen am Donnerstag ein beschädigtes blaues Fahrrad der Marke Centurion. Dieses wurde im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, mutwillig am Hinterrad sowie am Schutzblech beschädigt und vor Ort zurückgelassen. Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Da sowohl der Täter als auch der Eigentümer des Fahrrads bislang unbekannt sind, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere der Besitzer des Fahrrads werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

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