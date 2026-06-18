Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Körperverletzung in Supermarkt.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Mann verletzte am Dienstagabend (16.06.2026) eine Kassiererin in einem Supermarkt an der Adolf-Meier-Straße. Nach einem verbalen Streit an der Kasse wurde der Kunde körperlich und verletzte die 22-Jährige leicht. Der Täter verließ anschließend das Geschäft. Er wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat einen dunkleren Hautton, schwarze Haare sowie auffällig weiße Zähne und war dunkel gekleidet. Zudem sprach der Mann gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

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