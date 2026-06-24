Feuerwehr Solingen

FW-SG: Feuerwehr verhindert Ausbreitung eines Hallenbrandes in Untenhöhscheid

Solingen (ots)

Nur zwei Tage nach dem ausgedehnten Dachstuhlbrand in Gräfrath wurde die Feuerwehr Solingen um 03:21 Uhr in der Nacht zu Mittwoch erneut zu einem Großbrand alarmiert. Im Ortsteil Untenhöscheid brannte eine landwirtschaftlich genutzte Halle, der Feuerschein war für die anrückenden Einsatzkräfte bereits weithin sichtbar. Aufgrund des erwarteten Ausmaßes des Brandes und der Ortsrandlage der Einsatzstelle wurden noch auf der Anfahrt weitere Kräfte nachalarmiert, um einen umfangreichen Löschangriff und eine Wasserversorgung über eine lange Wegestrecke aufbauen zu können. Durch den schnellen und effektiven Einsatz der ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde der Brand mit einem großformatigen B-Strahlrohr und zwei weiteren handgeführten Strahlrohren zügig unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr verhinderte dadurch erfolgreich die Brandausbreitung auf die vollständige Halle sowie weitere Gebäude im Nahbereich. Hierzu wurden vorsorglich auch zwei Drehleitern mit Wasserwerfern in Stellung gebracht, brauchten jedoch nicht mehr eingesetzt werden. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz eingebunden waren die Wachen I (Mitte) und II (Ohligs) der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch die Löscheinheiten Rupelrath (LE 12), Merscheid/Ohligs (LE 11, ) die Informations- und Kommunikationseinheit und die Versorgungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr. Die zur Verstärkung nachalarmierte Wache III (Wald) und die Löscheinheit Mangenberg (LE 13) brauchten nicht mehr in das Einsatzgeschehen eingreifen. Für Paralleleinsätze besetzten die Löscheinheiten Böckerhof (LE 15) und Merscheid/Ohligs (LE 11) die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr.

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