Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (12.07.2026) kam es zu einer Nötigung im Bereich des Königsplatzes, bei der zwei Geschädigte durch zwei unbekannte Täter angesprochen und bedroht wurden. Gegen 02.30 Uhr saßen die beiden Geschädigten auf einer Bank im Bereich der Haltestellen. Hier wurden sie durch zwei unbekannte Täter angesprochen und nach Geld gefragt. Als die beiden 19-jährigen Geschädigten verneinten, forderten die Unbekannten die beiden auf, ihre Geldbeutel vorzuzeigen und drohten ihnen mit Schlägen. Auch das verneinten die Geschädigten. Daraufhin verließen die beiden unbekannten Täter die Örtlichkeit in Richtung Katherinengasse. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die beiden unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, kurze dunkle Haare, helle Jeans, schwarzes Kompressionsshirt, Schnauzer und Ziegenbart, südländischer Phänotypus

männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm, kurze dunkle Haare, helle Jeans, graues Shirt, silberne Halskette, Schnauzer und Ziegenbart, südländischer Phänotypus Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Nötigung gegen die beiden Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2110. Die beiden Geschädigten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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