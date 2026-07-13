Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (12.07.2026) kam es in der Straße Unterer Talweg zu einer Körperverletzung. Ein 29-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Gegen 01.30 Uhr kam es in einer Bar zu einer Streitigkeit, die sich im weiteren Verlauf auf den Gehweg vor dem Gebäude verlagerte. Hier trat ein bislang unbekannter Täter auf einen 29-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden stürzte und sich im Gesicht verletzte. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in einem Pkw. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca.175 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, Bart, laut Geschädigtem handelt es sich um einen Mann bulgarischer Herkunft. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann und bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 0821/323-2710. Der Geschädigte hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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