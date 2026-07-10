Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (09.07.2026) lösten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Brandmeldeanlage in der Reichenberger Straße aus.

Gegen 17.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Brandmeldeanlage eines alten Baumarktgebäudes ausgelöst. Kräfte der Feuerwehr stellten beim Eintreffen geöffnete Fenster und Türen fest. Der oder die Unbekannten lösten mindestens zwei Feuerlöscher aus.

Ob in oder an dem Gebäude etwas beschädigt wurde, kann abschließend nicht eindeutig geklärt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Hausfriedenbruchs.

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