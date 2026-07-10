Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (09.07.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Meraner Straße.

In der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr parkte ein grauer BYD in einem dortigen Parkhaus. Ein bislang Unbekannter beschädigte die Fahrertür des BYD. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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