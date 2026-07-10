Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (06.07.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Tasche mit Schmuckgegenständen in der Iselinstraße.

Zwischen 23.30 Uhr bis 24:00 Uhr vergas eine 64-Jährige die Tasche samt Inhalt vor der Haustüre. In der Zeit entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Tasche.

Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Die 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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