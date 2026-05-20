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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (19.05.2026) kam es zu einem Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in der Donauwörther Straße. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen 43-jährigen Mann fest, welcher immer wieder auf die Straße torkelte. Der Mann wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei weigerte er sich die Straße zu verlassen und musste daher durch die Polizeibeamten fixiert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Im Anschluss brachten die Polizeibeamten den 43-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Hierbei leistete der Mann erneut massiven Widerstand, trat und spukte nach einem Beamten. Zudem beleidigte der 43-Jährige die Streife. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 3,6 Promille. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-Jährigen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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