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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 18.00 Uhr bis Montag (18.05.2026), 18.45 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einem Kellerabteil in der Willi-Weise-Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen - In der Nacht von Montag (18.05.2026) auf Dienstag (19.05.2026), entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Neuburger Straße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Fahrrad hat eine auffällige grüne Farbe mit einem roten Balken. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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