Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am 14.05.2026 (Donnerstag), gegen 01:30 Uhr war ein 21-jähriger Mann in der Straße Alter Postweg mit einem E-Scooter unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 21-jährigen Mann. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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