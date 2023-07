POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Pfersee - In der Zeit von Mittwoch (26.07.2023), 17.00 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 10.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Balanstraße Ecke Weißenburger Straße. Die Besitzerin eines weißen Toyota stellte ihr Auto unbeschädigt am Abend ab und stellte am nächsten Morgen einen Schaden an ihrem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden ...

