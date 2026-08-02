Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Erweiterte Einsatzinformation - Waldbrand an der Landstraße 91bei Oberaußem

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Bergheim (ots)

Seit kurz nach 15:00 Uhr am heutigen Sonntagnachmittag befindet sich die Feuerwehr Bergheim im Bereich der Landstraße 91 zwischen Oberaußem und der Glessener Höhe im Einsatz. Dort ist es zu einem ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand gekommen.

Das Feuer entstand zunächst im Bereich des Hallerhofs auf der Rückseite der Bahnlinie des RWE. Im weiteren Einsatzverlauf sprang der Brand auf die gegenüberliegende Seite in Richtung Quadrath-Ichendorf über. Nach ersten Drohnenauswertungen sind bislang rund 81.500 Quadratmeter Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen betroffen.

Die Feuerwehr Bergheim hat aufgrund des Schadensausmaßes Stadtalarm ausgelöst. Über 120 Einsatzkräfte arbeiten derzeit in mehreren Einsatzabschnitten an der Brandbekämpfung. Unterstützung erhält die Feuerwehr Bergheim durch einen Lösch-Zug vom RWE sowie zahlreiche Tanklöschfahrzeuge und Großtanklöschfahrzeuge benachbarter Feuerwehren und weiterer Spezialfahrzeuge.

Während der Brand auf der Seite Oberaußem mittlerweile unter Kontrolle ist und dort umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden, dauern die Löscharbeiten auf der gegenüberliegenden Seite weiterhin an. Die Einsatzdauer ist derzeit noch nicht absehbar.

Im Bereich Hallerhof kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zudem kann es in Teilen des Stadtgebietes zu Rauchentwicklung und Brandgeruch kommen.

Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, den Bereich der Glessener Höhe bis auf Weiteres zu meiden. Wer Rauch oder Brandgeruch wahrnimmt, sollte Fenster und Türen geschlossen halten.

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