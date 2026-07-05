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POL-PDLD: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht und geflüchtet

POL-PDLD: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht und geflüchtet
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Freimersheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag (04./05.07.2026) gegen 01:35 Uhr muss sich eine 54-jährige Frau unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

Die Frau beschädigte beim Ausparken einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs beobachtete den Unfall und verständigte umgehend die Polizei.

Die Unfallverursacherin konnte wenig später mit ihrem Fahrzeug unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Die Gründe für ihre Flucht wurden schnell deutlich: Die 54-Jährige ist seit mehr als zwei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille. Sie wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Eichenlaub, PHK'in

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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