Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Über 100 Unwettereinsätze am Freitagabend in Bergheim

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Bergheim (ots)

Bergheim - Nach einem Unwetter ab 18.20 Uhr wurde für die Feuerwehr Bergheim im Verlauf Stadtalarm ausgelöst. Alle Einheiten befanden sich im Einsatz. Auf der Feuer- und Rettungswache in Bergheim wurde die kommunale Koordinierungsstelle (KKS) eingerichtet. Die Einsatzkräfte wurden insbesondere zu vollgelaufenen Kellern sowie umgestürzten Bäumen und größeren Ästen auf Fahrbahnen alarmiert.

Schwerpunkte der Einsätze lagen in den Stadtteilen Glesch, Paffendorf, Zieverich, Kenten und Bergheim. Zahlreiche Keller liefen voll, teilweise stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch.

An der Straße Bohnenfeld in Paffendorf drohte Wasser von einem angrenzenden Feld in ein Gebäude einzudringen. Dort war die Feuerwehr zum Zeitpunkt dieser Mitteilung (Stand: 21.45 Uhr) weiterhin im Einsatz.

An einem Gebäude an der Heisenbergstraße stand ein rund 120 Quadratmeter großer Keller etwa 20 Zentimeter unter Wasser.

Die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache Bergheim rückte im weiteren Verlauf zur Unterstützung der Einsatzkräfte in das Stadtgebiet Elsdorf aus.

Personenschäden sind der Feuerwehr Bergheim im Stadtgebiet bislang nicht bekannt.

Die Einheit Quadrath-Ichendorf stellte während der Einsätze den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Sechs weitere steuerten das Einsatzgeschehen über die KKS auf der Feuerwache.

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