Bevölkerungsschutz Landkreis Merzig-Wadern

KATS-LKMZG: Staffelstabübergabe: Veränderte Führungsspitzen bei Höhenrettungsgruppe und ABC-Zug im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, konnte Kreisbrandinspekteur Siegbert Bauer in der Feuerwache Losheim Angehörige von ABC-Zug und Höhenrettungsgruppe sowie aus dem Kreis der Wehrführung der Kommunen begrüßen, um in beiden Spezialeinheiten aufgrund personeller Veränderungen neue Führungskräfte ernennen zu können.

Bei den Höhenrettern der Einheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen" (SRHT) wurden nach dem Ausscheiden des Mitbegründers der Einheit, Eugen Zimmer, zum Jahreswechsel 2019/2020 personelle Umstellungen erforderlich. Die Funktionen waren bereits seit Anfang 2020 durch die nachfolgend benannten Kollegen ausgefüllt worden, die nun nach dem Ende der Corona-Pandemie auch offiziell ernannt werden konnten:

Hauptbrandmeister Peter Marmitt (Feuerwehr Weiskirchen, Löschbezirk Rappweiler-Zwalbach) wurde zum Leiter Verwaltung und Organisation ernannt.

Brandmeister Peter Leinenbach (Feuerwehr Losheim, Löschbezirk Losheim) wurde zum Leiter Aus- und Fortbildung ernannt.

Gemeinsam mit Brandmeister Jörg Krämer (Feuerwehr Losheim, Löschbezirk Losheim), der zum Gerätewart der SRHT ernannt wurde, bilden sie die neue Führung der Einheit.

Eugen Zimmer wird als Kreisbrandmeister den Feuerwehren im Landkreis weiterhin erhalten bleiben.

Beim ABC-Zug stand ein Wechsel in der Reihe der Einheitenführung an, nachdem der langjährige stellvertretende Einheitenführer Brandmeister Stefan Dorbach (Feuerwehr Merzig, Löschbezirk Hilbringen) seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen gründen ins Ausland verlegt hatte. Stefan Dorbach wurde bei dieser Gelegenheit mit dem Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit aus seiner Funktion verabschiedet.

Ihm folgt als stellvertretender Einheitenführer nun Brandmeister Steven Görtz (Feuerwehr Merzig, Löschbezirk Hilbringen) nach.

Gemeinsam mit Einheitenführer Oberbrandmeister Christian Thul (Feuerwehr Mettlach, Löschbezirk Mettlach) und dem weiteren stellvertretenden Einheitenführer Stefan Fritz (Feuerwehr Losheim, Löschbezirk Losheim) bilden sie nun das neue Führungstrio im ABC-Zug.

Original-Content von: Bevölkerungsschutz Landkreis Merzig-Wadern, übermittelt durch news aktuell