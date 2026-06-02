Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Erneuter Brand im Pelletlager eines Heizkraftwerks

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 2. Juni 2026, 09:42 Uhr - 12:42 Uhr

Wo? Am Lugaer Graben, Großschachwitz

Am heutigen Vormittag rückten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr erneut zum Heizkraftwerk nach Großzschachwitz aus. In dem Großlager für Pellets war es erneut zu einem Brand gekommen. Dabei wurde die Lagerhalle stark verraucht. Zunächst gelang es den Einsatzkräften, die sichtbaren Glutnester mit Netzwasser abzulöschen. Parallel dazu wurde mit Lösch- und Tanklöschfahrzeugen erneut eine stabile Wasserversorgung aufgebaut. Darüber hinaus wurden mithilfe von Radladern rund 100 Kubikmeter Brandgut aus der Halle entfernt und im Freien mit Schaum abgelöscht. Durch diese Maßnahmen stellte sich rasch ein Löscherfolg ein. Die Verrauchung der Lagerhalle ging deutlich zurück. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 45 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Löbtau und Altstadt sowie der U-Dienst und der B-Dienst. Unterstützt wurden sie durch die Stadtteilfeuerwehren Lockwitz und Niedersedlitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell