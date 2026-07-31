PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Zwei Vereinsheime Ziel von Einbrechern + Pfeil verursacht Schaden an Haustür

Giessen (ots)

Ober-Mörlen: Zwei Vereinsheime Ziel von Einbrechern

Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch (29. Juli) auf Donnerstag (30. Juli) auf gleich zwei Vereinsheime in der Straße "An der Hüftersheimer Mühle" in Ober-Mörlen abgesehen. Die Taten ereigneten sich zwischen 22.30 Uhr und 7.45 Uhr. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Diebe in das erste Vereinsheim ein. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke sowie Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Zudem brachen sie einen auf dem Gelände befindlichen Schuppen sowie eine Werkstatt auf und durchsuchten beide. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. In ein nur wenige Meter entferntes weiteres Sportheim gelangten die Täter ebenfalls über ein Fenster. Dort entwendeten sie Bargeld und Getränkeflaschen. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 2.500 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrüche mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Butzbach unter der Telefonnummer (06033) 70430 entgegen.

Altenstadt: Pfeil verursacht Schaden an Haustür

Am Donnerstagmorgen (30. Juli) stellte eine Bewohnerin eine Beschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Wittenberger Straße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten einen Pfeil, der in der Tür steckte und mutmaßlich von einer Armbrust stammt. Sie stellten diesen sicher. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 500 Euro. Wie und warum der Pfeil in die Haustür gelangte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von Mittwoch (29. Juli), 22.30 Uhr, bis Donnerstag (30. Juli), 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 13:36

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit verletzter Fußgängerin

    Giessen (ots) - Ehringshausen-Katzenfurt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall (bs) Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag (25.07.2026) in der Wetzlarer Straße sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe einer Bäckerei gegen 10:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 76-jährigen Fußgängerin aus Wettenberg und dem Pkw ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:15

    Mittelhessen: Stadt+Kreis Gießen: Polizei stellt gestohlenen Mercedes sicher - drei Festnahmen

    Giessen (ots) - Hungen/Gießen-Wieseck/Buseck: Polizei stellt gestohlenen Mercedes sicher - drei Festnahmen (fm) Verantwortliche eines Hungener Autohauses stellten am Mittwoch (29.7.) den Diebstahl eines ihrer Leihwagen fest und informierten daraufhin unverzüglich die Polizei. Sofort eingeleitete Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten zur Lokalisierung des ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 15:46

    Mittelhessen: Gießen: Randalierer greift Polizeikräfte an

    Giessen (ots) - (fm) Die Polizei erhielt am Mittwochmorgen (29.7.) gegen 4:20 Uhr von Zeugen die Mitteilung über einen randalierenden Mann in Heuchelheim. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen alkoholisierten 21-Jährigen, der sich trotz wiederholter Ansprache nicht beruhigen ließ. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den Mann zur Polizeistation Gießen-Süd. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren