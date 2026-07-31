Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Zwei Vereinsheime Ziel von Einbrechern + Pfeil verursacht Schaden an Haustür

Giessen (ots)

Ober-Mörlen: Zwei Vereinsheime Ziel von Einbrechern

Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch (29. Juli) auf Donnerstag (30. Juli) auf gleich zwei Vereinsheime in der Straße "An der Hüftersheimer Mühle" in Ober-Mörlen abgesehen. Die Taten ereigneten sich zwischen 22.30 Uhr und 7.45 Uhr. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Diebe in das erste Vereinsheim ein. Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke sowie Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Zudem brachen sie einen auf dem Gelände befindlichen Schuppen sowie eine Werkstatt auf und durchsuchten beide. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. In ein nur wenige Meter entferntes weiteres Sportheim gelangten die Täter ebenfalls über ein Fenster. Dort entwendeten sie Bargeld und Getränkeflaschen. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 2.500 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrüche mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Butzbach unter der Telefonnummer (06033) 70430 entgegen.

Altenstadt: Pfeil verursacht Schaden an Haustür

Am Donnerstagmorgen (30. Juli) stellte eine Bewohnerin eine Beschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Wittenberger Straße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten einen Pfeil, der in der Tür steckte und mutmaßlich von einer Armbrust stammt. Sie stellten diesen sicher. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 500 Euro. Wie und warum der Pfeil in die Haustür gelangte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von Mittwoch (29. Juli), 22.30 Uhr, bis Donnerstag (30. Juli), 7 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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