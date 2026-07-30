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Mittelhessen: Gießen: Randalierer greift Polizeikräfte an

Giessen (ots)

(fm) Die Polizei erhielt am Mittwochmorgen (29.7.) gegen 4:20 Uhr von Zeugen die Mitteilung über einen randalierenden Mann in Heuchelheim. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen alkoholisierten 21-Jährigen, der sich trotz wiederholter Ansprache nicht beruhigen ließ. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den Mann zur Polizeistation Gießen-Süd.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Als der 21-Jährige gegen 6:30 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden sollte, versuchte er unvermittelt, Einsatzkräfte zu schlagen. Im Rahmen der anschließenden erkennungsdienstlichen Behandlung setzte der 21-Jährige seine Aggressionen fort und griff die eingesetzten Polizeibeamten erneut an. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte daraufhin eine ärztliche Blutentnahme.

Nach seiner Ausnüchterung wurde der 21-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die drei leicht verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

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