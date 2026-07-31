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Mittelhessen: Stadt+Kreis Gießen: Polizei stellt gestohlenen Mercedes sicher - drei Festnahmen

Giessen (ots)

Hungen/Gießen-Wieseck/Buseck: Polizei stellt gestohlenen Mercedes sicher - drei Festnahmen

(fm) Verantwortliche eines Hungener Autohauses stellten am Mittwoch (29.7.) den Diebstahl eines ihrer Leihwagen fest und informierten daraufhin unverzüglich die Polizei.

Sofort eingeleitete Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten zur Lokalisierung des Mercedes GLA 200 im Wert von rund 50.000 Euro am 29. Juli. Im Bereich der Hangelsteinstraße in Gießen-Wieseck (L 3128) konnte das Fahrzeug gegen 16 Uhr auf Höhe der Autobahnbrücke der BAB 480 mit vier Personen besetzt angetroffen und angehalten werden. Ein auf der Rückbank sitzender Insasse sprang noch während des Anhaltevorgangs aus dem gestohlenen Auto und flüchtete zu Fuß über die Feldgemarkung in Richtung Gießen-Wieseck.

Der 18-jährige Fahrer sowie die beiden 17 und 16 Jahre alten Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. An dem Fahrzeug angebrachte amtliche Kennzeichen wurden mutmaßlich erst kurz zuvor durch die Tatverdächtigen entwendet.

Im Anschluss an die Identitätsfeststellung und die erkennungsdienstliche Behandlung wurden die drei Tatverdächtigen von der Dienststelle entlassen, beziehungsweise die beiden erst 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Der vierte Tatverdächtige konnte zunächst unerkannt flüchten und wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 17 bis 19 Jahre alt, circa 175 cm groß, sportliche Statur, blonde, halblange, leicht gewellte Haare, bekleidet mit hellem T-Shirt und kurzer Hose. Er floh barfuß.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Person geben können, sich an die Gießener Polizei zu melden: 0641/7006-6555.

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