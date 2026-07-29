Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen + Auseinandersetzung am Elisabeth-Blochmann-Platz - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

(aj) Lohra-Damm: Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (25. Juli) zwischen 2 Uhr und 4 Uhr kam es in der Fronhäuser Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines grauen Audi A3, der in Höhe der Hausnummer 5 stand, abgefahren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer den Audi beim Vorbeifahren beschädigte. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort. Der Blechschaden am A3 wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die Beamten eine weiße Spiegelkappe. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

(bs) Marburg: Auseinandersetzung am Elisabeth-Blochmann-Platz - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagabend (27.07.2026) wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Jugendlicher von drei unbekannten Tätern verbal bedroht und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20.30 Uhr geriet ein 16-jähriger Jugendlicher im Bereich des Elisabeth-Blochmann-Platzes auf Höhe der dortigen Fahrschule in einen Streit mit den drei Tatverdächtigen. Aus diesem zunächst verbalen Streit, bei dem mutmaßlich ukrainisch gesprochen wurde, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei schlugen die Tatverdächtigen mehrfach mit ihren Fäusten auf den Jugendlichen ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die drei unbekannten männlichen Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann war etwa 18 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß und hatte einen dunkleren Teint sowie eine Glatze. Er war mit einem hellgrauen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Tatverdächtige wurde ebenfalls auf etwa 18 Jahre geschätzt. Er war etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte ebenfalls einen dunkleren Teint. Er trug ein T-Shirt mit Leopardenmuster. Der dritte Mann war etwa 20 Jahre alt, hatte einen helleren Teint sowie kurze braun-schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einem dunklen T-Shirt und einer Umhängetasche.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/4060 zu melden.

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