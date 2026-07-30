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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Giessen (ots)

L3195-Büdingen-Calbach: 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Heute (30. Juli) kam es gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 3195 in Höhe des Sportplatzes kurz vor dem Ortseingang von Calbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Wetteraukreis erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 18-Jährige war mit seinem Motorrad auf der L3195 aus Richtung Orleshausen kommend in Richtung Calbach unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte er dabei zwei vor ihm fahrende Pkw. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs scherte der Motorradfahrer wieder nach rechts ein, verlor dabei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein kleines Betonbauwerk. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und einen Notarzt verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Die betroffene Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Calbach gesperrt.

Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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