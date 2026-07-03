Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Brand in Holzhackschnitzellager eines Betonfertigteilwerks

Lähden (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es gegen 20:53 Uhr an der Straße An der Riehe in Lähden zu einem Brand auf dem Gelände eines Betonfertigteilwerks.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Holzhackschnitzellager der Heizungsanlage in Brand. Durch das Feuer wurden unter anderem Teile der Lagerhalle, das Hallendach sowie eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 45.000 Euro beziffert.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Nachdem die Flammen gelöscht worden waren, wurden die Holzhackschnitzel mithilfe von Rad- und Teleskopladern aus der Halle gebracht, verteilt und abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der betroffene Hallenbereich wurde anschließend beschlagnahmt.

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