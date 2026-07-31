Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit verletzter Fußgängerin

Giessen (ots)

Ehringshausen-Katzenfurt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

(bs) Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag (25.07.2026) in der Wetzlarer Straße sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe einer Bäckerei gegen 10:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 76-jährigen Fußgängerin aus Wettenberg und dem Pkw einer 63-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Diese war aus Richtung Katzenfurt in Fahrtrichtung Sinn unterwegs. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 76-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/4705-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell