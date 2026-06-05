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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeugen nach nächtlicher Verfolgungsfahrt gesucht

Giessen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (4./5. Juni 2026) kam es im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu einer längeren Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein männlicher Autofahrer einer geplanten Kontrolle entzogen hatte.

Gegen 2.45 Uhr sollte ein VW Polo im Bereich des Zollamtes in Marburg kontrolliert werden. Nachdem das Fahrzeug zunächst angehalten hatte und die Einsatzkräfte bereits ausgestiegen waren, beschleunigte der Fahrer plötzlich und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Die anschließende Verfolgung führte über die Maurerstraße und die Neue Kasseler Straße auf die B3 in nördlicher Richtung. Von dort setzte der Fahrer seine Flucht weiter fort über die B62 sowie die B252 in Richtung Wetter, Münchhausen und Ernsthausen. In Ernsthausen verlor sich die Spur des Fahrzeugs. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der VW Polo nicht mehr aufgefunden werden.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden insbesondere Zeugen, die das Fahrzeug in der Nacht beobachtet haben oder Angaben zum Kennzeichen machen können. Es werden zudem Personen gesucht, die potentiell durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden. Auch Beobachtungen entlang der genannten Strecke könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Fahrer des Fahrzeugs eingeleitet.

Hinweise werden von der Polizeidienststelle in Marburg (06421-406-0) entgegengenommen.(BS)

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