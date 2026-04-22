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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A5 - Polizei bittet um Mithilfe + Telefonbetrüger ergaunern Bargeld und Schmuck

Giessen (ots)

A5 - Mücke: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf A5 - Polizei bittet um Mithilfe

Am Montagmittag (20. April) kam es auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt nahe Mücke zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-jähriger Fahrer war mit seinem Sattelzug auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem blauen Skoda Superb den linken Fahrstreifen. Gegen 12.30 Uhr fuhren zwei Lkw an der Anschlussstelle Homberg (Ohm) auf die Autobahn auf. Den Angaben zufolge wechselten die bislang unbekannten Personen am Steuer der beiden Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, ohne dabei auf den Sattelzug zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 56-jährige Fahrer auf die linke Spur aus. Der dort fahrende Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw sowie an dem Auflieger des Sattelzugs entstand Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Die Personen am Steuer der beiden Lkw setzten ihre Fahrt fort. Die Ermittler der Autobahnpolizei Mittelhessen suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die beiden Lkw geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter (06033) 70430 zu melden.

Marburg: Telefonbetrüger ergaunern Bargeld und Schmuck

Betrüger schlugen am Montag (20. April) in Marburg zu. Eine Seniorin erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab. Diese ließ die Marburgerin im Glauben, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb in Untersuchungshaft befinde. Eine Kaution von 70.000 Euro sei erforderlich. Die Anruferin fragte nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus der Rentnerin. Diese solle sie einem angeblichen Kurier vom Amtsgericht übergeben, den die Staatsanwältin vorbeischicken würde. Die Seniorin packte Bargeld in Höhe von 11.000 Euro und Schmuck in eine Tasche, die sie am Nachmittag einem Mann aushändigte - im Glauben, dieser sei ein Mitarbeiter des Amtsgerichts. Den Mann schätzte die Seniorin auf Ende 40 Jahre, etwa 170 cm groß, schlank und mit kurzen dunklen Haaren. Als die Marburgerin am Abend mit ihrer Tochter telefonierte, flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt. Personen, denen am Montag der beschriebene Mann in Marburg aufgefallen ist, werden gebeten sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden. Sollten Sie auch ähnliche Anrufe erhalten, rät die Polizei dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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