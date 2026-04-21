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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

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Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Donnerstag, 9. April 2026, wird die 14-jährige Aliana May Sunny Arnoul aus Marburg vermisst. Die 14-Jährige ist circa 160 cm groß, schlank und hat dunkelbraune Haare. Aliana ist oftmals stark geschminkt. Zur Bekleidung ist bislang nichts bekannt. Sie wurde zuletzt am Donnerstag (9. April 2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg gesehen. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Bereich Neu-Isenburg auf.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Aliana May Sunny Arnoul seit dem 9. April 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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