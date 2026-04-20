Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 14-Jährige aus Limeshain vermisst
Giessen (ots)
WETTERAUKREIS: 14-Jährige aus Limeshain vermisst
Seit Freitag, 17. April 2026, wird die 14-jährige Amelia Iwona Kaszyc aus Limeshain vermisst. Sie wurde zuletzt am Freitag in Altenstadt gesehen.
Die 14-Jährige ist circa 150 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Joggingjacke, eine graue Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe. Außerdem hatte sie einen schwarzen Nike-Rucksack dabei.
Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:
- Wer hat Amelia Iwona Kaszyc seit dem 17. April 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?
Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell