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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: 14-Jährige aus Limeshain vermisst

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Giessen (ots)

WETTERAUKREIS: 14-Jährige aus Limeshain vermisst

Seit Freitag, 17. April 2026, wird die 14-jährige Amelia Iwona Kaszyc aus Limeshain vermisst. Sie wurde zuletzt am Freitag in Altenstadt gesehen.

Die 14-Jährige ist circa 150 cm groß, schlank und hat braune lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Joggingjacke, eine graue Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe. Außerdem hatte sie einen schwarzen Nike-Rucksack dabei.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Amelia Iwona Kaszyc seit dem 17. April 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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