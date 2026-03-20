Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei Wetzlar codiert Fahrräder und E-Scooter im "Haus der Prävention"

Giessen (ots)

Am 8. April 2026 (Mittwoch) und 9. April 2026 (Donnerstag), jeweils in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr codiert die Polizei Rahmen von Fahrrädern und E-Scootern im "Haus der Prävention" in Wetzlar.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist zwingend erforderlich, Telefonnummer: 06441/9180.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus einer Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder oder E-Scooter können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtige Hinweise!

Die Codierung findet im "Haus der Prävention" am Ludwig-Erik-Platz statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich - Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin - Personalausweis ist mitzubringen - Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden - E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku - mitzubringen - Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden

Friederike Morello, Pressesprecherin

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