FW Minden: Wohnungsbrand in Rodenbeck schnell gelöscht

Am Abend des 29.12.23 kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Entstehungsbrand einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Brand entwickelte sich sehr schnell und erzeugt eine starke Rauchentwicklung, die sich auch auf das Treppenhaus auszudehnen drohte. Nach der Detektion durch einen Rauchmelder und die rasche sowie zielgerichtete Absetzung des Notrufes informierten zwei jungen Bewohnerinnen der Brandwohnung auch ihre Nachbarn. Hierdurch konnten alle Anwesenden das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unbeschadet verlassen. Die beiden jungen Bewohnerinnen der Brandwohnung wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und blieben unverletzt. Das Feuer wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht und blieb so auf die Brandwohnung beschränkt. Nach der Kontrolle aller angrenzenden Bereiche und umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in Ihre Wohnung zurückkehren. Alleine die Brandwohnung bleibt unbewohnbar. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr Minden sowie die Einheiten Bölhorst/Häverstädt und Stadtmitte.

