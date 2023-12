FW Minden: Brand zweier Gartenlauben Minden Innenstadt, Löscharbeiten aufgrund der Lage im Überschwemmungsgebiet schwierig.

Minden (ots) - Eine aktualisierte Prognose der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung korrigiert den zu erwarteten Höchststand für das Weserhochwasser im Stadtgebiet Minden deutlich nach oben. In der heutigen Ausführung wird für den Pegel Porta am 27.12. ein Wasserstand von 6,40m erwartet. Die gestrige Prognose lag noch bei 6m. Der aktuelle Wasserstand beträgt am ...

