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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der A 5 bei St.Leon-Rot.

Ein 59-jähriger Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes Lußhardt musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende 55-jährige Frau konnte ihren Hyundai nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem BMW ins Heck.

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin im BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die linke Fahrspur gesperrt. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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