PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Auto entlarvt betrunkene Autofahrerin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen um 05:40 Uhr stellte ein Zeuge in der Rheingaustraße Rauchgeruch fest, weshalb er sich von seiner Wohnung auf die Straße begab. Dort wurde er auf eine Frau aufmerksam, die mit ihrem Auto die Straße entlangfuhr. Aus der Fahrzeugfront stachen Flammen heraus, weshalb er mit einem Feuerlöscher die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr bekämpfen konnte.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch im Atem der 55-jährigen Autofahrerin fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte. Aufgrund ihrer Alkoholisierung war sie jedoch nicht in der Lage, diesen durchzuführen. Auf dem Polizeirevier musste die 55-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ursache für den Brand ist unbekannt. Das Auto musste abgeschleppt werden und die Fahrbahn aufgrund auslaufenden Öls durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die 55-Jährige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:25

    POL-MA: Heidelberg: Raubüberfall auf Juwelier - aktuelle Fahndung nach flüchtigen Tätern, PM Nr. 1

    Heidelberg (ots) - Am heutigen Dienstag, den 14. Juli 2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Juwelier in der Brückenstraße in Heidelberg zu einem Raubüberfall. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat. Durch die Polizei wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Im Einsatz befinden sich neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen des Polizeipräsidiums Mannheim auch ein ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 10:13

    POL-MA: Heidelberg: Werkzeuge von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Werkzeuge und Arbeitsmaterialien von einer Baustelle in der Speyerer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand begab sich die Täterschaft in den Keller des Rohbaus. Dort wurden zwei verschlossene Kellerräume aufgebrochen. ei dem Diebesgut handelte es sich um ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 07:53

    POL-MA: Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung am Skulpturenpark - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstagabend, den 11. Juli 2026, gegen 21:40 Uhr, kam es im Bereich zwischen dem Tattersall und der Mannheimer Kunsthalle, auf der Höhe des dortigen Skulpturenparks, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 26-jähriger Mann auf bislang unbekannte Art und Weise derart ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren