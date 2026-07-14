Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Auto entlarvt betrunkene Autofahrerin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen um 05:40 Uhr stellte ein Zeuge in der Rheingaustraße Rauchgeruch fest, weshalb er sich von seiner Wohnung auf die Straße begab. Dort wurde er auf eine Frau aufmerksam, die mit ihrem Auto die Straße entlangfuhr. Aus der Fahrzeugfront stachen Flammen heraus, weshalb er mit einem Feuerlöscher die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr bekämpfen konnte.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch im Atem der 55-jährigen Autofahrerin fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt werden sollte. Aufgrund ihrer Alkoholisierung war sie jedoch nicht in der Lage, diesen durchzuführen. Auf dem Polizeirevier musste die 55-Jährige eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ursache für den Brand ist unbekannt. Das Auto musste abgeschleppt werden und die Fahrbahn aufgrund auslaufenden Öls durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die 55-Jährige.

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