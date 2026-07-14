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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 17-Jähriger auf getuntem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal wollte am Montagabend in der Straße Auf dem Sand einen Fahrer kontrollieren, der ohne Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter unterwegs war. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete der Jugendliche auf seinem Fahrzeug vor der Polizei. Dabei zeigte sich, dass der E-Scooter deutlich schneller fuhr, als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit eigentlich zulässt. In der Auerhahnstraße gelang es schließlich der Streife den 17-jährigen Fahrer und sein Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei fiel schnell auf, dass der E-Scooter frisiert war und deutliche Veränderungen aufwies. So war ein Zusatz-Akku eingebaut und der Motor sowie die Bereifung ausgetauscht worden. Zudem bestand kein Versicherungsschutz für den E-Scooter. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Jugendliche unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwilliger Urintest schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff an. Daher musste der Jugendliche eine Blutprobe abgeben. Das verkehrsunsichere Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellte die Streife den 17-Jährigen in die Obhut seiner Mutter. Er muss sich unter anderem wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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