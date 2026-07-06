Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Rathaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (03.07.2026) auf Samstag (04.07.2026) in das Rathaus Vaihingen an der Enz in der Straße "Am Marktplatz" ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Die Täter hebelten auch im Gebäudeinneren mehrere Türen auf.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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