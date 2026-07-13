Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer beschädigt Treppengeländer sowie Stufen und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin vermutlich beim Rangieren das Treppengeländer sowie die Stufen eines Anwesens in der Kirchenstraße. Vermutlich stieß das Fahrzeug gegen das Treppengeländer, wodurch dieses verbogen wurde und die dadurch herausgehebelten Dübel des Geländers die Sandsteinstufen beschädigte. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

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