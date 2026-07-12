Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Vielzahl an Flächenbränden im Zuständigkeitsbereich des PP Mannheim

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Aufgrund der Hitze und anhaltenden Trockenheit kam es alleine in den letzten 24 Stunden zu sieben Flächenbränden im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Größere Schäden an Gebäuden entstanden nicht, was dem schnellen Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren zu verdanken ist.

- Samstagnachmittag kam es im Bereich der Ortschaft Ketsch zu einem großen Flächenbrand. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten mehrere Heuballen in Brand. Letztlich brannte eine Feldfläche von ca. 25 Hektar ab. Die Feuerwehr war mit über 70 Kräften vor Ort und benötigte über zwei Stunden um den Brand zu löschen. Auffällig war, dass zahlreiche Schaulustige sich vor Ort einfanden.

- Am frühen Sonntagmorgen brach gegen 04 Uhr im Bereich des Wingertsbuckels an der Ortschaft Oftersheim ein Böschungsbrand aus. Dieser griff schnell auf ein Holzlager vor Ort über. Auch hier war die Feuerwehr mit über 20 Kräften vor Ort und konnte nach ca. eineinhalb Stunden den Brand löschen.

Diese beiden Brände sollen nur als Beispiel dienen, wie schnell eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder der unachtsame Umgang mit Feuer, einen großen Flächenbrand verursachen können. Die Trockenheit und die hohen Temperaturen schaffen ideale Bedingungen für das Entstehen und die schnelle Ausbreitung von Bränden.

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