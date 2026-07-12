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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Vielzahl an Flächenbränden im Zuständigkeitsbereich des PP Mannheim

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Aufgrund der Hitze und anhaltenden Trockenheit kam es alleine in den letzten 24 Stunden zu sieben Flächenbränden im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Größere Schäden an Gebäuden entstanden nicht, was dem schnellen Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren zu verdanken ist.

   - Samstagnachmittag kam es im Bereich der Ortschaft Ketsch zu 
     einem großen Flächenbrand. Aus bisher unbekannter Ursache 
     gerieten mehrere Heuballen in Brand. Letztlich brannte eine 
     Feldfläche von ca. 25 Hektar ab. Die Feuerwehr war mit über 70 
     Kräften vor Ort und benötigte über zwei Stunden um den Brand zu 
     löschen. Auffällig war, dass zahlreiche Schaulustige sich vor 
     Ort einfanden.
   - Am frühen Sonntagmorgen brach gegen 04 Uhr im Bereich des 
     Wingertsbuckels an der Ortschaft Oftersheim ein Böschungsbrand 
     aus. Dieser griff schnell auf ein Holzlager vor Ort über. Auch 
     hier war die Feuerwehr mit über 20 Kräften vor Ort und konnte 
     nach ca. eineinhalb Stunden den Brand löschen.

Diese beiden Brände sollen nur als Beispiel dienen, wie schnell eine unachtsam weggeworfene Zigarette oder der unachtsame Umgang mit Feuer, einen großen Flächenbrand verursachen können. Die Trockenheit und die hohen Temperaturen schaffen ideale Bedingungen für das Entstehen und die schnelle Ausbreitung von Bränden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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