Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Ausreißer wohlbehalten zurück - Schäferhund findet selbst den Weg nach Hause

Edingen-Neckarhausen (ots)

Ein freilaufender Schäferhund hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Polizeieinsatz in Edingen-Neckarhausen gesorgt, der schließlich ein glückliches und beinahe kurioses Ende fand.

Zunächst meldete eine aufmerksame Zeugin über den Notruf einen herrenlosen Schäferhund, der alleine im Ortsgebiet umherstreifte. Nur wenig später ging ein weiterer Hinweis bei der Polizei ein: Ein Anwohner meldete, dass sich eben jener Vierbeiner zur Rast in seinem Garten aufhalte.

Eine Streifenwagenbesatzung rückte sofort aus und konnte das Tier in der Nähe des besagten Anwohners lokalisieren. Der Hund zeigte sich jedoch wenig interessiert an den Beamten. Stattdessen saß er mittlerweile geduldig vor der Haustür eines Wohnhauses und starrte diese beharrlich an. Der Grund für das Verhalten des Tieres klärte sich schnell bei einem Blick auf das Halsband: Auf der Hundemarke war exakt die Adresse eben dieser Anschrift eingraviert.

Als die Polizisten an der Tür klingelten, öffnete der rechtmäßige Eigentümer. Der sichtlich erleichterte Schäferhund fackelte nicht lange und spazierte zielstrebig an den Beamten vorbei direkt zurück in seine Wohnung.

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