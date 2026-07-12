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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ladendieb nach Parfümdiebstahl festgenommen - Offener Haftbefehl vollstreckt

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einer Parfümerie in der Heidelberger Altstadt zu einem Ladendiebstahl, der für den Täter im Gefängnis endete.

Ein zunächst unbekannter Mann entwendete gegen Nachmittag eine Flasche Parfüm im Wert von 95 Euro. Er passierte den Eingangsbereich des Geschäfts, ohne die Ware zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Vorfall, folgte dem Mann und sprach ihn außerhalb des Ladens an.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung führte vor Ort eine Identitätsfeststellung durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum vorlag. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Vollstreckung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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