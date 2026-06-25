Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand Penny

Rostock (ots)

Heute um 05:28 erreichte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Rostock die Meldung, dass es zu einem Brandereignis in der Henrik-Ibsen-Str. gekommen sei. Die daraufhin alarmierten Kräfte der Feuerwache 2 sowie Freiwilligen Feuerwehr Groß-Klein, bestätigten den Brand im angrenzenden Teil eines Geschäftsgebäudes. Durch die umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen des Brandes auf den Lebensmittelmarkt verhindert werden. Das Ablöschen vereinzelter Glutnester unter der Dachhaut stellte sich als sehr personal- und zeitaufwendig dar. Die Dachhaut musste geöffnet werden. Erschwert wurden die Löscharbeiten hierbei durch die Einsturzgefahr des Dachstuhls. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und der damit verbundenen Geruchsbelästigung wurde zwischenzeitlich eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Durch die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte wurde der Stadtschutz für die Dauer des Einsatzes sichergestellt. Die Feuerwehr Rostock war insgesamt mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort und beendete den Einsatz um 13:15

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