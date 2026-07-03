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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Kühlcontainer - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, sowie Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 08:45 Uhr, kam es in der Hafenstraße zu Einbrüchen in einen Kühlcontainer, bei welchen Spirituosen im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags entwendet wurden.

Bei beiden Taten verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam Zutritt in den Kühlcontainer. Aus diesem wurden jeweils verschiedene Spirituosen entwendet. Wie die Täterschaft die Spirituosen abtransportiert hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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