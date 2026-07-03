Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der K 4277 - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM 2

Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6307246), kam es am gestrigen Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 19-jähriger Mercedes Fahrer aus Richtung Hilsbach kommend, auf die K 4277 nach links einzufahren. Hierbei übersah er den herrannahenden Hyundai einer 38-Jährigen, welche die K 4277 von Weiler kommend in Richtung Waldangelloch befuhr. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Hyundai-Fahrerin mit dem Mercedes kollidierte. Der Mercedes wurde hierdurch gedreht und stieß in der Folge in einen BMW eines 52-jährigen Fahrers, der aus Richtung Hammerau kam und an dieser Stelle wartete.

Der Fahrer des Mercedes, sowie seine Beifahrerin, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Die Fahrerin des Hyundai sowie ihre beiden auf der Rückbank befindlichen Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, wurden ebenfalls leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Der BMW-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, um 22 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

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