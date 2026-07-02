POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 2
Heidelberg (ots)
Nachdem im Kreuzungsbereich Grenzhöfer Weg/Edinger Straße eine 63-jährige Fahrerin eines Smarts mit einer Straßenbahn verunfallte, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Unfallursache ist nach wie vor nicht geklärt.
Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell