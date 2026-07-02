Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Nachdem im Kreuzungsbereich Grenzhöfer Weg/Edinger Straße eine 63-jährige Fahrerin eines Smarts mit einer Straßenbahn verunfallte, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Unfallursache ist nach wie vor nicht geklärt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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