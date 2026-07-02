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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der K 4277 - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM 1

Sinsheim (ots)

Aktuell kommt es auf der Waldangellocher Straße, an der Einmündung zur Hammerau, zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Ersten Berichten zufolge kam es zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Momentan ist die Fahrbahn zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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