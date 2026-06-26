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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 64-jähriger Mann vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 64-Jährigen aus Eppelheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301625) wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort des Vermissten konnte mittlerweile ermittelt werden.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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