Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 64-jähriger Mann vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 64-Jährigen aus Eppelheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301625) wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort des Vermissten konnte mittlerweile ermittelt werden.

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