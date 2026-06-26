POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 64-jähriger Mann vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 64-Jährigen aus Eppelheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301625) wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort des Vermissten konnte mittlerweile ermittelt werden.
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