Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Ausweichmanöver endet in Kollision mit Baustellenvorwarner - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen, ereignete sich am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6301919) kam es in diesem Streckenabschnitt im Baustellenbereich zu einer Verkehrsbehinderung, da sich ein Schwertransporter festgefahren hatte.

Ein 39-jähriger Mann befand sich mit seinem schwarzen Ford Kuga hinter der Verkehrsbehinderung auf dem rechten Fahrstreifen im stockenden Verkehr. Gegen 09:15 Uhr wechselte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto ruckartig vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Um eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, musste der 39-Jährige auf den Standstreifen ausweichen und kollidierte dort mit einem aufgestellten Baustellenvorwarner. Der unbekannte Fahrzeugführer, der dieses Ausweichmanöver verursacht hatte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Weitere Informationen zum unfallverursachenden Fahrzeugführer oder dessen Auto liegen bislang nicht vor.

Die Autobahnpolizei des Verkehrsdienstes Mannheim führt die Ermittlungen bezüglich der Unfallflucht. Personen, die das beschriebene Fahrmanöver beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Auto und dessen Fahrer bzw. Fahrerin mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

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