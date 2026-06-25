POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Feuerwehr - brennender Pkw, PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es im Kohlwaldweg zum Brand zweier Gartenhütten. PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6302305 Das Feuer konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr mittlerweile gelöscht werden. Derzeit finden Nachlöscharbeiten der Feuerwehr statt. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch ...

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