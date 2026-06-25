POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Feuerwehr - brennender Pkw, PM 1
Malsch (ots)
Aktuell kommt es östlich der Ziegelfabrik, in dem dortigen Feld-/Weinbaugebiet, zu einem Fahrzeugbrand. Weitere Informationen liegen derzeig nicht vor. Es wird nachberichtet.
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