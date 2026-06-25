Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Feuerwehr - brennender Pkw, PM 2

Malsch (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6302439), kam es am Abend zu einem Fahrzeugbrand in einem Feldgebiet östlich des Ziegelwerkes in Malsch. Der Pkw, ein Kleinwagen, brannte dabei vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Bislang können weder zum genauen Schaden noch zum Fahrzeugtyp valide Angaben gemacht werden. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

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